Incendio a Castano Primo, in fiamme un capannone industriale: due intossicati

Castano Primo (Milano) – Sono ancora da verificare nel dettaglio le cause dell’incendio che nella tarda mattina di sabato ha interessato il capannone di un’azienda che si occupa di prodotti per la verniciatura in via Parma 13, a Castano Primo. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno all’interno degli spazi dell’azienda: a lanciare l’allarme sono stati i lavoratori che erano all’interno dell’edificio.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco con diverse autopompe e l’autoscala, oltre a due pattuglie dei carabinieri, la polizia locale di locale di Castano Primo e due ambulanze arrivate da Legnano. Le fiamme sono state spente in breve tempo dai Vigili del fuoco ma due persone, di 54 e 59 anni, con lievi intossicazioni, sono state soccorse sul posto e poi condotte in via precauzionale all’ospedale di Magenta per ulteriori accertamenti.

Dalla prima ricostruzione sembra che l’incendio si sia scatenato a seguito di un difetto meccanico del bruciatore per poi essere prontamente contenuto dal titolare stesso dell’azienda – uno dei due intossicati – che è fortunatamente riuscito a disattivare la valvola del gas.