In-visibile. Scatti di Mereghetti

Domani alle 21, nel salone don Besana della sede della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni 50, a Busto Garolfo, nel corso di una serata a cui saranno presenti Toni Capuozzo, Claudio Argentiero dell’Archivio Fotografico Italiano e l’autore Hermes Mereghetti (nella foto), viene inaugurata la mostra "In-visibile": una serie di 11 scatti fotografici in cui vengono mostrati, anzi celati, i disturbi della psiche. Dopo l’inaugurazione, la mostra resterà aperta per tutto il mese di giugno, nel salone don Besana, con ingresso libero tutti i martedì, dalle ore 10 alle ore 12, e i giovedì, dalle ore 21 alle ore 22.Ch.S.