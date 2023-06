In riva al Ticino il latte è giallo "È un tesoro di antiossidanti"

di Giovanni Chiodini

Produrre formaggio, yogurt e burro con il latte delle mucche alimentate con l’erba dei prati e delle marcite del Parco del Ticino è l’ambizioso progetto che vede il direttivo del Consorzio impegnato nella ricerca di caseifici disposti a lavorare questo latte. Un formaggio, un burro dal colore giallo che non è affatto sintomo di qualcosa "che è andato a male".

Anzi, il contrario. Le erbe coltivate nella vallata che costeggia il “Fiume Azzurro“ sono ricche di pigmenti caroteni e antociani, responsabili della colorazione giallognola del latte. Latte che le grandi aziende casearie non vogliono ritirare perché chi fa la spesa nei supermercati vuole acquistare latte bianco, sintomo di purezza. Poco importa se questo latte candido viene prodotto da mucche alimentate con mais e mangimi industriali a base di soia e cereali coltivate in Paesi lontani. Conta il colore e quindi la “prima immagine“ che il prodotto dà...

"Come consumatori abbiamo delle responsabilità - afferma Claudio De Paola, direttore del Parco Ticino -: una nostra errata abitudine ha cancellato in pochi decenni quello che le generazioni precedenti avevano inventato e mantenuto per secoli. L’innovazione è fondamentale, ma non ad ogni costo. È sempre più necessario rivalutare una parte del nostro passato agricolo, spesso capace di coniugare produttività e sostenibilità". La facoltà di Agraria dell’università di Torino ha osservato come l’inserimento nella razione alimentare delle vacche da latte di foraggi prativi verdi si riflette in una maggior salubrità per l’uomo nel latte e nei suoi derivati formaggi, burro, yogurt come un profilo di acidi grassi insaturi sani, omega-3, vitamine A e E, anticolesterolici e antiossidanti.

"Nel Parco del Ticino alcune aziende hanno già introdotto queste forme di alimentazione verde negli alimenti per le vacche da latte – osserva Michele Bove, responsabile del Settore Agricoltura del Parco - e alcune di esse dispongono di un caseificio aziendale e stanno già valorizzandone gli effetti benefici su latte e formaggi". Altre aziende ormai pronte a introdurre questi alimenti nella razione del loro allevamento.

"Cerchiamo un caseificio nel territorio del Parco o nelle immediate vicinanze, disponibile a lavorare il latte di queste aziende per produrre un formaggio giallo. È nostro interesse investire in questa filiera corta, perché questo vuol dire aumentare la superficie prativa da cui ottenere i foraggi verdi e quindi migliorare la biodiversità e la tutela dei nostri suoli" afferma Silvia Bernini, consigliere delegato all’Agricoltura.