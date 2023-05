In bici diretto sulla ciclabile Sedicenne travolto dal pullman

Gravissimo incidente ieri pomeriggio sulla strada che da Legnano porta a Cerro dietro al Bricoman. Due ragazzini in bicicletta hanno voltato sulla pista ciclabile durante alcuni lavori di sfalcio. Uno dei due è stato colpito da un bus in manovra dopo aver attraversato la strada in via Barbara Melzi, sul tratto che attraversa il Comune di Cerro Maggiore. Il ragazzo è stato sbalzato dall’autobus ed è caduto con violenza a terra. In via Melzi il 118 ha mandato un’ambulanza, l’automedica e anche un elicottero che ha trasportato il ragazzino di 16 anni al San Gerardo di Monza. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi di rito da parte della polizia locale di Cerro Maggiore. Il 16enne, Gabriele M., sarebbe grave in ospedale, ma non in pericolo di vita. Sull’elicottero il giovane è stato portato in stato cosciente. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del comandante Francesco Cozza sembra che il bus viaggiasse da Legnano verso Cerro Maggiore. Il ragazzino stava procedendo nella stessa direzione per raggiungere la pista ciclabile. Il giovane è stato stabilizzato sul posto. Illeso l’amico che era con lui. Si indaga sul posizionamento delle transenne messe sul posto dagli operai che stavano operando lo sfalcio nella zona. Transenne che non sarebbero state messe nella parte nord della strada. Una settimana che si è aperta con diversi gravissimi incidenti nel legnanese. Sabato scorso la morte di un 29enne in un tragico frontale sul viale Lombardia a Parabiago all’altezza della rotatoria che incrocia via Po. A morire un ragazzo sudamericano residente a Busto Garolfo che si trovava al volante di una Seat al momento dello schianto, unico occupante della vettura. I soccorritori lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Legnano, dove è arrivato in codice rosso e poi è deceduto. Nell’incidente sono rimasti feriti anche una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 25 anni che viaggiavano su un’altra auto. Domenica incidente grave sulla A8 Milano-Varese alle 4.20 in direzione Laghi. Una vettura si è scontrata con una moto. Coinvolti quattro giovani dai 24 ai 30 anni. Una ragazza di 24 anni, trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

Christiam Sormani