In biblioteca una conferenza su Matteotti

A cento anni dall’uccisione di Giacomo Matteotti, anche Castellanza si unisce agli eventi che stanno interessando il territorio nazionale. Per commemorare la vicenda umana e politica del deputato socialista, l’Anpi cittadina e il Comune presentano due iniziative, con il patrocinio del Comune di Fratta Polesine, la sua città natale. Oggi alle 16 in biblioteca civica (piazza Castegnate 2) la conferenza "Matteotti nella memoria cantata - tra storie e cantastorie", la figura politica del deputato socialista, tra mito e martirio. Interverranno Giuseppe Nigro (presidente del Comitato provinciale per la celebrazione dei 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti), Enzo Bellettato (autore del libro "Matteotti nella memoria cantata tra storie e cantastorie", che raccoglie l’importante patrimonio orale) e Chiara Crepaldi (etnografa, Associazione minelliana di Rovigo), che proporrà alcuni brani raccolti nel cd allegato al libro.

Contemporaneamente si potrà visitare in biblioteca (da oggi fino al 5 ottobre, da martedì a sabato, negli orari 9.30-12.30 e 14.30-18.30) la mostra "Il caso Matteotti", in un settimanale illustrato del 1924. Verrà esposta in apposite teche la rivista "I grandi avvenimenti giudiziari", raccolta bibliografica di notizie, pubblicata all’epoca del delitto. Il materiale è di norma consultabile solo in biblioteche specialistiche. La pubblicazione si presenta al lettore con queste parole: "Noi ci proponiamo di riassumere da una settimana all’altra, in forma narrativa, logicamente e cronologicamente coordinate, le notizie certe che lumeggeranno la tragica vicenda e serviranno a ricostruirla nei suoi elementi di fatto; in modo da offrire al lettore un quadro sintetico e completo, reso più che mai evidente da un ricco servizio di illustrazioni fotografiche inedite". S.V.