Improvvisano una grigliata di mezzanotte. Tre persone in ospedale per intossicazione

Hanno improvvisato una brace per cucinare in casa, tenendo le finestre chiuse per non soffrire il freddo. Tre persone sono finite al pronto soccorso per un principio di intossicazione. È successo in un’abitazione di via Gerli, dove erano presenti sei egiziani. La comitiva ha deciso di preparare una grigliata di mezzanotte, predisponendo tutto l’occorrente per fare la brace e al tempo stesso impedendo ogni possibilità di ricambio dell’aria. Una scelta pessima perché tre dei presenti hanno presto avvertito segnali di malessere, tanto che sul posto è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Tre stranieri di 28, 39 e 44 anni sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano con un principio di intossicazione da fumi. P.G.