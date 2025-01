Il significato del Giubileo tra fede e storia

Prosegue il ciclo di incontri promosso dalla Parrocchia di San Vittore martire, in collaborazione con l’associazione Alcide De Gasperi presieduta da Marco Rotondi. Mercoledì 15 gennaio alle 20.45, nella sala sottostante la Chiesa di San Giovanni, in piazza Cardinal Ferrari, si terrà la conferenza “Giubileo, il perdono che ridona la vita”. L’introduzione spetterà al parroco don Marco Longoni e al presidente Rotondi. Poi il professor Danilo Zardin, docente di Storia moderna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, illusterà il passato e il presente del Giubileo, che durerà un anno e ha preso il via con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. "Il professor Zardin è stato anche curatore dell’omonima mostra presentata al Meeting di Rimini questa estate - spiega Rotondi -. La serata è rivolta a tutti coloro che vogliono conoscere l’origine e la storia di questo grande avvenimento per la cristianità rappresentato dal Giubileo, e in particolare a coloro che parteciperanno al pellegrinaggio giubilare della parrocchia a Roma nel mese di febbraio".

Il ciclo di serate è stato aperto dal professor Graziano Ferrari, che ha fatto conoscere (in modo coinvolgente e molto apprezzato) la bellezza di un monumento poco noto: l’Oratorio di Santo Stefano, in San Vittore Olona. Il suo intervento ha condotto i partecipanti dentro le immagini religiose dell’Oratorio e dei luoghi di devozione cattolica della media valle del fiume Olona, i lasciti archeologici dei culti del mondo contadino medioevale. Ultimo incontro sarà lunedì 3 febbraio, con il tema: “Alla scoperta dei pittori lombardi del Seicento presenti nei musei di Milano”.

S.V.