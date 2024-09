Il prete dell’oratorio nominato parroco

Oggi pomeriggio l’attuale vicario parrocchiale don Giovanni Patella diventerà ufficialmente parroco di Busto Garolfo e Olcella. Classe 1978, nativo di Casorate Sempione, don Giovanni succede al dimissionario don Ambrogio Colombo che a giugno ha lasciato la parrocchia bustese per raggiunti limiti d’età. Vocazione precocissima, don Giovanni ha varcato le porte del seminario dopo la quinta elementare ed è stato ordinato sacerdote nel 2003. Per lui 19 anni di sacerdozio come vicario parrocchiale nelle comunità di Turbigo e Busto Arsizio. Nel 2022 la nomina a Busto Garolfo come vicario parrocchiale e responsabile della Pastorale giovanile, e ora l’incarico di parroco dell’Unità pastorale di Busto Garolfo e Olcella. E proprio dalla frazione don Giovanni inizierà oggi alle 15, accompagnato dal vicario episcopale per la zona di Rho monsignor Luca Raimondi, i riti che lo porteranno alla consacrazione nella chiesa di Busto Garolfo. Un’intera comunità in festa e tanti amici e conoscenti che non vogliono perdersi l’occasione di salutare il giovane sacerdote che da prete dell’oratorio diventa oggi parroco per la prima volta.

P.M.