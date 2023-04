Il Parco della Legalità all’ex Piccola Capri confiscata alla mafia

Un altro passo avanti verso la riqualificazione dell’ex Piccola Capri, sequestrata anni fa alla mafia e assegnata all’amministrazione comunale, con la realizzazione del Parco della Legalità, tra via Milano e via Fermi, dedicato alle vittime di mafia e terrorismo. Nei giorni scorsi è stato firmato il contratto tra il Comune e l’impresa che eseguirà i lavori, un intervento da 150mila euro, finanziato in parte con fondi del piano di rigenerazione urbana.

Il progetto è suddiviso in tre fasi: la demolizione di ciò che ancora insiste sull’area; la preparazione della superficie con terra di coltura per poter mettere a dimora le piante; la creazione dei camminamenti e la piantumazione di una trentina di alberi. Un progetto di riqualificazione che, sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Piantanida (nella foto), "è un intervento compensativo rispetto agli abbattimenti eseguiti negli anni, un ulteriore tassello che compone l’idea di città più vivibile e a misura d’uomo che portiamo avanti". E per la sicurezza sarà installato un impianto di videosorveglianza.Ros.For.