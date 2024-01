Il parcheggio diventa zona disco per due ore, piovono le proteste

Critiche, proteste e polemiche per le nuove modalità di sosta in vigore da martedì 9 nell’area di sosta davanti alla scuola elementare Pizzigoni e nell’ultimo tratto di via Parini dall’incrocio con via Miola a quello con via Cattaneo. Riassumendo, con orari diversi ma tutti gli stalli diventano zona disco per due ore. Facile prevedere le polemiche per il giro di vite in un parcheggio che "serve" la scuola elementare e la piscina in un quartiere residenziale dove il posto auto è spesso un problema. I residenti si sono lamentati dello scarso preavviso e della mancata condivisione del progetto e delle relative motivazioni. Il comune ha spiegato, solo lunedì, come l’obiettivo sia ottenere un tour over di auto ed evitare la sosta per molte ore di chi lavora in zona e viene da fuori Saronno. Una scelta sostenuta con dati della Saronno Servizi che parla del 55% di auto in sosta che risultano di automobilisti di fuori provincia. Una motivazione che però non ha convinto i saronnesisia perchè il parcheggio viene già usato prevalentemente dagli utenti della piscina alcuni dei quali lamentano che due ore sono un po’ troppo tirate. I residenti lamentano anche la mancanza di condivisione della motivazione per cui è stato preso il provvedimento. E invitano a considerare la possibilità di effettuare una sperimentazione temporanea.S.G.