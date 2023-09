Il Palio secondo Legnarello. Elezioni in contrada. Ecco la rosa degli eletti

È stato eletto il nuovo consiglio esecutivo della contrada Legnarello che conferma il vice Gran Priore della contrada giallorossa. Nel maniero, nel pieno fermento dei preparativi per il primo grande evento dell’anno, la festa "Attenti al Luppolo" prevista questa domenica, si è svolta ieri sera l’assemblea ordinaria del Gran Concilio. I numerosi Priori presenti si sono riuniti per l’approvazione del rendiconto preventivo per l’anno sociale 20232024, avallato all’unanimità, per la nomina del vice Gran Priore e per la nomina ed elezione dei nuovi Priori del consiglio direttivo per gli anni 20232024 e 20242025. Come da statuto, il Gran Priore Alessandro Mengoli ha dapprima nominato il suo vice, confermando Matteo Parma al suo fianco e svelato subito dopo i nomi dei quattro Priori da lui scelti e che sono entrati di diritto all’interno dell’esecutivo: Gabriele Alli, Francesca Bandera, Massimo Cortiana e Francesco Locatelli. Poi le votazioni per individuare gli altri otto componenti tra i 14 candidati. Il Gran Concilio di Contrada ha così eletto per il direttivo, con votazione segreta, i Priori Stefano Battilana, Matteo Brusa, Andrea Clerici, Giulia Landoni, Mattia Peraro, Paola Raimondi, Fabio Ronca e Filippo Trespoli, che si aggiungono ai reggenti in carica, già aventi diritto, a completamento dell’esecutivo: il Gran Priore Alessandro Mengoli, il Capitano Diego Tomalino, la Castellana Michela Sala, lo Scudiero Luca Lavazza, la Gran Dama Cristiana Re e il vice Gran Priore Matteo Parma. Prima dello spoglio dei voti il Capitano Diego Tomalino ha sottolineato l’importanza della partecipazione di un numero così alto di Priori, ringraziando i presenti per la disponibilità a mettersi in gioco per la contrada. Intanto è corsa a due al Collegio dei Capitani e delle Contrade per ricoprire la carica di Gran Maestro. Oltre a Raffaele Bonito, Gran Maestro uscente insieme al suo Vice Tiziano Biaggi, nelle votazioni che il 18 vedranno partecipare i soci del Collegio sarà possibile scegliere uno sfidante, Remo Bevilacqua, affiancato dal vice Doriano Sciocco. Dodici i candidati per la carica di Consigliere del Direttivo: oltre agli uscenti Alessandro Airoldi, Jody Testa, Massimiliano Franchi, Gianluigi Dell’Acqua, Lucio Ballarino, Davide Fuschetto e Cristiano Poretti, troviamo Giancarlo Alberti, Domenico Esposito, Roberto Guidi, Matteo Masnata e Ruggero Sormani.