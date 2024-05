Il Palio del Centenario va in archivio. Al Mari è tempo di togliere la sabbia

Il Palio 2024 è già nei ricordi ed il Mari finisce di nuovo sotto i ferri. Prima lavori di rimozione della sabbia silicea al campo che proseguiranno per alcune settimane fino alla sistemazione del manto erboso per tornare a giocarci a calcio, Ac Legnano permettendo. Bisognerà trovare la quadra fra comune e società per firmare la convenzione che quest’anno ha creato non pochi problemi alla squadra lilla costretta a giocare mesi lontano da Legnano, playoff compresi.

Adesso è già tempo di numeri e di bilanci per il Palio 2024 che secondo gli addetti ai lavori ha registrato il tutto esaurito. Grazie alla sicurezza partecipata voluta dal dirigente del Commissariato, Ilenia Romano, la manifestazione si è svolta in completa sicurezza. Oltre 10.000 persone hanno affollato le vie cittadine per assistere alla sfilata storica. Grande affluenza anche al Villaggio Medioevale allestito al Parco Falcone Borsellino, dove è stato posizionato un maxi schermo. Il Campo del Palio ha raggiunto la capienza massima di 8068 spettatori, ridotta da qualche anno. Il dirigente Romano ha espresso soddisfazione: "Durante eventi pubblici di grande portata come il Palio di Legnano, è necessaria una gestione partecipata ben strutturata, basata sulla prevedibilità e sull’analisi dettagliata di ogni possibile scenario".

Un contributo significativo è arrivato dalla questura di Milano, che ha inviato contingenti di rappresentanza e ha collaborato strettamente con la Guardia di Finanza e con i carabinieri del Provinciale di Milano per assicurare un numero adeguato di agenti. Sono stati effettuati controlli di bonifica dell’area con i cani dell’Unità Cinofila di Milano. Da segnalare l’importante intervento dei Vigili del Fuoco di Legnano durante la corsa: a causa di un guasto, la squadra ha bagnato la sabbia silicea. Sono intervenuti il Modulo Boschivo di Legnano con l’autobotte dei Vigili del Fuoco di Inveruno e la Protezione Civile di Dairago e Legnano. Un supporto essenziale è stato dato dalla Croce Rossa di Legnano e dal personale Areu: i soccorritori hanno vegliato sulla salute dei cittadini con otto ambulanze, 60 operatori e tre coppie di ciclo-soccorritori. C.S.