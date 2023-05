Il paese omaggia l’asso del ciclismo Libero Ferrario

Comune e società sportive di Parabiago in campo per onorare la memoria di un grande parabiaghese, Libero Ferrario, primo campione del mondo di ciclismo su strada. Tante iniziative a un secolo dalla vittoria di Zurigo, il 25 agosto 1923. Il 10 giugno l’amministrazione comunale trasformerà la tradizionale Notte bianca dello Sport in Notte iridata, con un annullo filatelico. Il 17 settembre Festa dello Sport con l’inaugurazione di un monumento a Ferrario e la mostra di tutti i bozzetti presentati per il bando del Comune. Intenso il programma del Gruppo ciclistico "Libero Ferrario". Sabato 3 giugno il secondo Trofeo Bucicchio (il soprannome dato a Libero dagli amici d’infanzia, pare per la forma tondeggiante della sua testa), riservato a giovanissimi e giovanissime dai sette ai dodici anni. Il 24 e 25 giugno una Randonnée da Parabiago a Zurigo per appassionati di ciclismo. Il 25 agosto una delegazione del Gruppo, a un anno esatto, farà visita in forma privata al luogo dov’era posizionato lo striscione dell’arrivo e consegnerà ai gestori del Velodromo dove si tenne la premiazione l’ultimo esemplare di una targa in bronzo, conservato per l’occasione. Il 3 settembre l’edizione numero 88 della Targa "Libero Ferrario". Il Gruppo sportivo Rancilio organizza per domenica 4 giugno "Mario Bonissi Grand Prix" di paraciclismo e per il 12 e 13 luglio il Trofeo "Antonietto Rancilio". Domenica 2 ottobre (alle 12.30 in piazza Maggiolini) la Coppa Bernocchi, arrivata alla 104ma edizione, partirà da Parabiago. Sar la prima volta che la partenza della "classica" che Ferrario vinse per due volte non sarà nel territori di Legnano. In occasione del Centenario il Museo del Ciclismo rimarrà aperto la prima domenica del mese (a Villastanza, via Olona 16). G.Mor.