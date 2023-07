Il nuovo viadotto sul Ticino ad Abbiategrasso: 8 milioni stanziati

Le risorse per completare le opere di viabilità del nuovo ponte sul Ticino ci sono. Le ha messe a disposizione la Provincia di Pavia, stazione appaltante, inserendo a bilancio 7 milioni e 730 mila euro per gli interventi, che fissano il valore dell’intero progetto a 58 milioni 927 mila euro.

Il presidente Giovanni Palli parla di "promessa mantenuta che ci proietta in una nuova fase di questo progetto dall’altissimo valore strategico".

Le risorse arrivano dal ministero dei Trasporti grazie al lavoro congiunto di Provincia e Anas che punta a completare un’opera che avrà un impatto determinante non solo su Vigevano e Abbiategrasso, i due Comuni direttamente interessati, ma su un’ampia porzione di territorio.

La lunghezza dell’opera sarà di circa 1.700 metri, tenendo conto anche dei 488 metri di lunghezza del nuovo viadotto, che si staccherà dalla statale 494 per attraversare il Ticino e raccordarsi con la viabilità comunale di Vigevano innestandosi sulla rotatoria che sorge lungo il tratto più esterno di corso Milano. Sul lato Abbiatense lo sviluppo sarà di 770 metri, su quello vigevanese di 450 metri.

Sul ponte sono previste due corsie per senso di marcia con il restringimento parziale della carreggiata nei punti di sbocco, con una corsia per ogni senso di marcia. Sul lato vigevanese è previsto lo scavalco di via Lungoticino Lido, con un’opera prefabbricata di 9 metri e mezzo. Saranno previsti anche dei percorsi ciclo-pedonali, uno per ogni senso di marcia, su entrambi i lati del fiume, larghi un metro e mezzo. Il bando per la realizzazione delle due rampe di collegamento sarà pubblicato in autunno in modo che i cantieri possano aprire a partire dai primi mesi del prossimo anno.

Umberto Zanichelli