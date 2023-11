"Il nostro programma:. Volontariato e dialogo"

Rinnovato il Consiglio direttivo dell’associazione multiculturale A.m.a. la cui sede si trova in via Bachelet, zona industriale di Magenta. Elezioni che hanno voluto rappresentare in egual misura la comunità di origine pakistana e quella araba. Nel ruolo di presidente è stato eletto Munub Ashfaq, vice presidente è Hassan Mohamed Said. Il primo di origine pakistana e volto noto è da sempre impegnato nel favorire l’integrazione. "Intendiamo organizzare, nei prossimi mesi, conferenze sul tema dell’immigrazione, della libertà religiosa e corsi di lingua araba, invogliare i giovani a partecipare alle attività di volontariato – Offrire servizi di mediazione culturale e continuare ad operare nel sociale. Come abbiamo già fatto mettendoci a disposizione per la raccolta dei generi alimentari a favore delle popolazioni turche e siriane". G.M.