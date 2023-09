Il negozio di abiti da sposa non chiuderà i battenti

"Colomba Più non chiude". Arriva la conferma dagli stessi titolari del noto negozio di abiti per sposi di Villa Cortese, sulla provinciale 12, dopo le speculazioni dei giorni scorsi circa un’eventuale chiusura del punto vendita e dell’arrivo al suo posto di un supermarket. "Vogliamo rassicurare i nostri clienti – affermano i titolari delle due società che convivono all’interno dell’atelier (Cristian Spose e Gil Moda) – non chiudiamo. L’atelier resta aperto. Abbiamo ricevuto una proposta di acquisto, ma è ancora tutto in fase di trattativa. Non è stato firmato nulla". E anche se l’operazione dovesse andare a buon fine, non c’è alcuna intenzione di abbassare la saracinesca: "Porteremo avanti le nostre attività in altre sedi – precisano –. In ogni caso finiremo qui la stagione sposa 2023-24".

Cristian Spose aprirà a breve anche uno show-room in piazza San Magno a Legnano. Nelle scorse settimane era stato ventilato il progetto di una struttura di vendita al dettaglio proprio lungo la provinciale 12 dove adesso sorge l’atelier. Il supermercato è dunque, al momento, “congelato“.