Il maquillage Lungo, ma finirà In anticipo

Poco più di un mese per ultimare il lato sud di piazza del Popolo e una quarantina di settimane per portare a termine il recupero della piazza, completando anche il lato nord? È questa la domanda che i residenti di questa zona della città, sottoposta a un progetto di riqualificazione complessivo, si pongono cercando di capire quali lavorazioni "complesse" possano essere previste sul secondo lato della piazza per richiedere tempi così lunghi prima di arrivare all’ultimazione. In realtà la risposta che si ha dai portavoce di palazzo Malinverni sgombra il campo dalla presenza di possibili complicazioni nell’ultimazione del lato nord: le 44 settimane previste per il "completamento lavori" messe in preventivo dall’amministrazione comunale, infatti, sono state calcolate con un margine di prudenza molto ampio e prevedono anche le settimane di stop alle opere che potrebbero riguardare i mesi estivi, così come gli intoppi e le interruzioni che talvolta sono motivati da condizioni meteo non ideali. Da questo punto di vista il fatto che le giornate di pioggia siano praticamente scomparse dalla scenario provoca problemi alla situazione idrica complessiva mentre accelera i lavori nei cantieri. La chiusura dei lavori, inoltre, passerà anche dal rifacimento complessivo del manto d’asfalto della piazza, intervento evidente anche oggi se si considera che lo spazio dedicato alla sosta degli autobus della linee urbane è separato dalla sede stradale da un profondo gradino. Dunque prevedibile che il cantiere possa chiudersi con un deciso anticipo rispetto alla previsione iniziale di fine 2023.P.G.