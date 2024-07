Il grande softball accende il diamante

Appuntamento internazionale di alto livello per il Legnano Softball, che da ieri, mercoledì 10 a sabato 13 luglio ospita sul proprio diamante del "Peppino Colombo" di Via Cesare Battisti la sesta edizione del Torneo Memorial Vittorio Pino, il compianto ex Presidente del club legnanese scomparso nel 2018.

È infatti decisamente ricco il quadro delle squadre partecipanti, con la presenza di ben tre rappresentative Nazionale, quella Azzurra Under 18 e quelle della Repubblica Ceca Under 18 ed Under 22. Presenti anche due squadre composte da atlete di College statunitensi, USA Stripes e USA Stars, a cui si affiancano ovviamente le padrone di casa del Legnano, nettamente al primo posto del Girone A di Serie A2 e pienamente in corsa per la promozione nella massima serie.

La gara inaugurale ha visto Legnano affrontare l’Under 18 ceca, mentre giovedì a partire dalle 8.15 al "Peppino Colombo" scenderanno in campo Repubblica Ceca Under 18-USA Stars, Italia Under 18-USA Stripes (10.15), Legnano-Italia Under 18 (15.00), il "derby" ceco Under 22-Under 18 (17.00), Legnano-Repubblica Ceca Under 22 (19.00) e Italia Under 18-USA Stars. Altre sei gare venerdì: USA Stars-Repubblica Ceca Under 22 (8.30), Repubblica Ceca Under18-USA Stripes (10.30), Repubblica Ceca Under 22-Italia Under 18 (12.30), USA Stripes-Legnano (14.30), USA Stripes-Repubblica Ceca Under 22 (16.30) e USA Stars-Legnano (18.30).

La giornata si chiuderà alle 20.30 con la Cerimonia Commemorativa per ricordare la figura di Vittorio Pino, a cui farà seguito la gara tra le Azzurre Under 18 e le coetanee Ceche. Sabato l’ultima gara eliminatoria in programma alle 10.00 tra le due squadre statunitensi, prima della finalina delle 12.00 tra le squadre terza e quarta classificate, che porterà alla finalissima alle 15.00 tra le prime due classificate. Il torneo, organizzato dal Legnano Baseball Softball in collaborazione con Dream Team Sports Tours, è riservato alle atlete Under 19, con la possibilità di schierare un massimo di tre fuoriquota, ma non nel ruolo di lanciatrice.

Christian Sormani