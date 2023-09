Il Dramma di Franco Deidda e Daniela Randazzo a Vanzaghello: Tragico Omicidio-Suicidio

Completamente diverso il contesto in cui la vicenda nasceva e si è poi sviluppata, ugualmente tragico, purtroppo, l’esito: poco più di un anno fa un tremendo episodio aveva turbato il pomeriggio assolato e afoso di una zona residenziale di Vanzaghello. Nel primo pomeriggio dell’11 giugno 2022, in via Arno, una tranquilla strada a pochi passi dal centro dell’abitato, in una palazzina a due piani si era consumato un omicidio-suicidio costato la vita a Franco Deidda, 62 anni e Daniela Randazzo, 57 anni. Deidda, divorziato, e Randazzo si frequentavano senza che la famiglia di lei ne sapesse nulla: secondo la ricostruzione quel pomeriggio Randazzo avrebbe sparato a bruciapelo a Deidda per poi dopo, alcuni minuti, esplodere un altro colpo e gettarsi nel vuoto, finendo sul cemento del cortile della palazzina con accanto l’arma di Deidda. Le autopsie avrebbero poi confermato che Deidda è stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco nella zona parietale destra, mentre Randazzo è morta in seguito ai traumi riportati nella caduta. Dopo di che solo il silenzio e il mistero.