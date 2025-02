Il Centenario fa del bene. L’epopea in fotografie “rinforza” la Castoro sport

"Un insieme di impegni, di singoli cittadini o associazioni, stanno accrescendo il benessere della nostra comunità". La vicesindaca Anna Pavan ha aperto così la presentazione di una donazione alla Castoro sport, presieduta da Carmen Galli. L’associazione sportiva formata da atleti con disabilità ha conquistato, in questi decenni, medaglie raccolte in varie competizioni affrontate tutto il mondo. Ieri in Comune ha ricevuto un assegno di tremila euro: frutto della vendita delle copie del libro "1924 Legnano Città 2024", che trova in Daniele Berti, Adriano Garbo e Francesco Morello i suoi autori. Il volume fotografico è stato realizzato nell’ambito delle iniziative per il centenario di Legnano città. Raccoglie fotografie che partono dalla fine dell’Ottocento e arrivano alla Legnano di oggi; alcuni scatti d’epoca sono stati colorati con l’intento di restituire quello che realmente vedevano i legnanesi del tempo. È stato presentato al Teatro Tirinnanzi alla fine di ottobre, con mattatore l’attore legnanese Max Pisu.

"C’è una congiunzione fra scopi e obiettivi nei confronti dell’inclusione – ha ripreso Pavan –. Da una parte abbiamo la Castoro sport, un monumento nell’impegno civile. Dall’altra gli autori, che hanno deciso di sostenerla con questo contributo economico". Il sindaco Lorenzo Radice ha rimarcato il concetto: "Questo è uno dei frutti belli del centenario, che dimostra la capacità di fare del bene".

"Nell’autunno del 2023 abbiamo iniziato il progetto del libro – ha ricordato Berti –. A oggi 800 copie del volume sono state vendute dai librai di Legnano. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo successo editoriale, già pronto per la ristampa. Un grazie doveroso va ai tanti privati cittadini legnanesi, che ci hanno messo a disposizione le loro fotografie. Abbiamo conosciuto gli atleti della Castoro sport e abbiamo visto in loro una forza straordinaria, così abbiamo deciso di fare questa donazione". Intanto Berti sta già pensando a un prossima pubblicazione, questa volta dedicata agli ex sindaci Cattaneo, Accorsi e Crespi.