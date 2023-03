Il Carroccio si dà allo sport Alla regia c’è la Us Legnanese "Ciclismo, atletica e podistica"

di Paolo Girotti

Ciclismo a tutti i livelli, atletica leggera, podismo non competitivo, iniziative rivolte a tutti i cittadini: è il programma della US Legnanese per il 2023. Negli ultimi anni i tentacoli della società sportiva nero-rossa si sono allungati su iniziative a diverso livello, e la presentazione della stagione avvenuta ieri a Palazzo Malinverni non ha fatto altro che confermare questa tendenza. "I temi del nostro programma non sono solo sportivi – ha esordito il presidente Luca Roveda affiancato dal sindaco Lorenzo Radice e dall’assessore allo Sport, Guido Bragato – ma anche sociali ed educativi. Questa è la nostra forza, una società sportiva capace di innovare, guardare al futuro ed essere un grande esempio di aggregazione". Clou del programma sarà come di consueto la Coppa Bernocchi, il 2 ottobre, che per la prima volta partirà da Parabiago e non da Legnano, per il centenario dalla vittoria nel 1923, nel campionato del Mondo di ciclismo, del campione Libero Ferrario. Non mancherà, come di consueto, il circuito storico della Valle Olona. Prima, domenica 30 aprile, tornerà BicInfesta, l’evento gratuito dedicato alla cittadinanza che avrà il quartier generale in largo Tosi con il villaggio, tour cittadini organizzati e altre iniziative. Ancora il 30 aprile tornerà l’appuntamento con la 9° Randonnée Coppa Bernocchi "Giro dei 7 laghi" col tradizionale percorso da 100 chilometri e un rinnovato circuito da 200 chilometri. Torna, sempre il 30 aprile, anche la "Stralegnanese", corsa podistica con un percorso rinnovato (circuito da 7 o 14 chilometri e, novità 2023, la mezza maratona da 21 chilometri) e che verrà replicata con l’edizione in notturna del 15 settembre. Il 6 maggio, grazie alla collaborazione con Par Atletica di Canegrate, si terrà al campo di atletica di via Pace il "Meeting di atletica", mentre il 25 giugno torneranno invece le classiche del ciclismo giovanile: il 49° G.P. Pino Cozzi, gara dedicata agli esordienti, e la 103° Targa d’Oro Città di Legnano per gli allievi.