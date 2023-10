Il Book Tour chiama alunni ed educatori

Passa da Legnano il Book Tour di Susanna Mattiangeli, l’ambasciatrice italiana della letteratura per l’infanzia. Due gli incontri organizzati dalla biblioteca Augusto Marinoni e da Ambarabà, libreria legnanese indipendente specializzata in letteratura per l’infanzia: a Palazzo Leone da Perego domani alle 14.30 quello con le scuole primarie; alla biblioteca Marinoni, sabato alle 10, quello dedicato a docenti, educatori e genitori. Durante l’incontro di approfondimento condotto dall’autrice interverranno Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva, e Fortuna Nappi, presidente Associazione Librerie Indipendenti per Ragazzi. Legnano è fra le tappe del Children’s Laureate Book Tour che Mattiangeli conduce lungo lo Stivale per diffondere la letteratura per bambini e ragazzi e l’editoria di settore incontrando insegnanti, educatori, alunni e studenti. Il tour è promosso da Alir e Cepell.

P.G.