I cani antidroga della Finanza “insegnanti” al Prealpi

I cani antidroga della guardia di finanza, sono stati “insegnanti per un giorno” all’istituto Prealpi. L’iniziativa – che si è svolta con la collaborazione del personale specializzato delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di sostanze stupefacenti – è stata un momento di sensibilizzazione sul problema della droga. La guardia di finanza è stata protagonista di una dimostrazione agli studenti su come si svolge un controllo aeroportuale alla ricerca di sostanze illecite. Nel cortile davanti all’istituto, sono state disposte delle valigie vuote, che successivamente sono state fatte fiutare da uno dei cani attraverso un minuzioso controllo di ognuna di esse, come avviene sui nastri trasportatori all’arrivo dei passeggeri.