I 75 anni dell’aeroporto di Malpensa: "È ora di dare un nome allo scalo"

Un nome per Malpensa. A rilanciare l’argomento è Marco Reguzzoni, ex presidente della provincia di Varese, oggi presidente dell’associazione politica I Repubblicani e promotore del Museo Volandia, che ha inviato una lettera al sindaco di Milano Giuseppe Sala: "Sono passati 75 anni dall’apertura dell’aeroporto di Malpensa al traffico commerciale e 25 dall’inaugurazione del Terminal 1. Direi che è un lasso di tempo sufficiente per “battezzare“ lo scalo. Ci permettiamo di chiedere al sindaco Sala di rimuovere questa manchevolezza scegliendo il nome".

Ieri per Malpensa è stato un giorno speciale: esattamente 75 anni fa, il 21 novembre 1948, atterrò il primo aereo passeggeri in brughiera, quindi per Reguzzoni la ricorrenza è l’occasione per sollecitare una scelta. "Sala potrebbe consultarsi con il presidente regionale Attilio Fontana e con il ministro Matteo Salvini per prendere una decisione – continua –. Personalmente vedrei bene il nome di Giovanni Caproni, sia per la storia aeronautica e imprenditoriale che rappresenta, sia perché il primo aereo a decollare nel 1910 sull’allora campo di aviazione fu il suo Caproni 1. Ma naturalmente anche altre personalità avrebbero titolo: serve solo decidere".

Quello dell’intitolazione dell’aeroporto è argomento da tempo sul tavolo. Negli anni passati sono state proposte diverse candidature da sindaci e amministrazioni lombardi, da Alessandro Manzoni a Enzo Ferrari, da Alessandro Volta a Carlo Cattaneo, da Ermanno Bazzocchi a Gianni Caproni, da Enrico Dell’Acqua a Santa Francesca Cabrini, patrona degli Emigranti, da Caravaggio al Teatro alla Scala.

Di recente il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, accogliendo la richiesta di Gianluca Castiglioni, capogruppo di Busto al Centro, ha scritto a Sea rilanciando la proposta di intitolare il Terminal 2 a Cipriano Facchinetti, molisano d’origine, bustocco d’adozione, antifascista, membro della Costituente, ministro con Alcide De Gasperi, primo presidente dell’Aeroporto Città di Busto Arsizio, alla cui fondazione contribuì un gruppo di imprenditori bustocchi.

"Riteniamo che l’intitolazione, in particolare del Terminal 2, primo nucleo dell’hub di oggi, a Cipriano Facchinetti, possa essere utile a far emergere il ruolo che Busto Arsizio ebbe per la nascita e lo sviluppo dell’aeroporto, e costituisca il doveroso ringraziamento a uno padri fondatori della Repubblica, la cui memoria purtroppo non è stata adeguatamente valorizzata".