Humanitas Mater Domini nella top five dei migliori ospedali italiani

Humanitas Mater Domini è nella top 5 dei migliori ospedali italiani, classificandosi quarto. Questo il risultato del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute. Con una valutazione di qualità alta o molto alta in 5 aree cliniche, dal cardiocircolatorio all’osteomuscolare, dalla chirurgia generale a quella oncologica fino alla medicina. Sul podio, al primo posto, l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, con alta qualità registrata in 7 aree su 8. Al secondo posto, l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e, al terzo, Humanitas Gavazzeni di Bergamo. "Questo risultato è per noi motivo di grande orgoglio. Rappresenta il riconoscimento della professionalità nella cura dei nostri pazienti e l’impegno di tutto l’ospedale, di medici, infermieri, tecnici, oss e staff, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti" dice Alex Carini, amministratore delegato di Humanitas Mater Domini. S.V.