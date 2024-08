Grande festa. Nonna Laura ha 101 anni

Laura Raimondi (nella foto) ha compiuto 101 anni. Il traguardo è stato festeggiato dal vicesindaco reggente Cristina Borroni, insieme alla famiglia, e da Andrea Marinoni e Sara Di Domenico, titolari di Villa Maria, la Comunità alloggio dove la signora vive. Borroni, insieme all’assessore al Bilancio Luisa Giani, hanno consegnato un mazzo di fiori e una lettera, con l’augurio di tanta salute e serenità, da parte della cittadinanza. Gioia e passione per il ballo accompagnano la signora Raimondi. Nonostante spunti di tanto in tanto un momento di nostalgia per un passato "un po’ più lontano", ha trasmesso importanti valori alla sua famiglia. "il risultato delle nostre conversazioni è sempre lo stesso - sottolineano i familiari –, : la sua vita è un dono incommensurabile per lei, ma anche per tutti noi. Ogni anno che passa, ogni aneddoto che dona agli altri, è fonte di ispirazione". S.V.