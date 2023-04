Gita fuoriporta a Km zero nel Parco Altomilanese

Gita fuoriporta a… km zero: migliaia di persone hanno scelto quale meta per trascorrere Pasquetta il Parco Altomilanese, il grande polmone verde (sono 360 ettari) che si estende nei tre comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Non è mancato il momento ludico – sportivo con i partecipanti, camminatori e podisti, alla manifestazione "Bumbasina run". "Abbiamo visto tante famiglie con i bambini – dice Flavio Castiglioni, membro del Cda del Consorzio Parco e coordinatore dei circoli di Legambiente Valle Olona – la giornata di festa è stata vissuta nel migliore dei modi, in sicurezza, senza problemi e nel rispetto dell’ambiente". Qualche anno fa a creare situazioni di pericolo erano le grigliate, in quache caso erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per fermare principi di incendio, poi l’eliminazione delle griglie ha risolto il problema e nello stesso tempo si è favorito un modo più rispettoso di vivere il parco. A Pasquetta in tanti hanno fatto il pic nic nelle aree attrezzate ma senza accendere fuochi. "Siamo contenti – continua Castiglioni – il bilancio è positivo, il parco è un patrimonio prezioso che noi come consorzio siamo impegnati a valorizzare al massimo. Ed è fondamentale che anche chi lo frequenta ne abbia rispetto, a Pasquetta, posso dire, tutti promossi". In vista ci sono novità importanti che vanno nella direzione di una sempre maggior valorizzazione del grande polmone verde. Fa sapere ancora Castiglioni "A maggio sarà inaugurata l’aula didattica presso la Baitina, sarà uno spazio a disposizione anche delle scuole, per lezioni nella natura". R.F.