Giocare a nascondino con i quattrozampe a Nerviano: storia di Dream e Alice

Giocare a nascondino con le maestre, ed essere ritrovati da intelligentissimi quattro zampe. I volontari dell’organizzazione "Soccorritori cinofili volontari", a metà luglio, hanno incontrato i piccoli del "Nido di Pimpa", che hanno interagito con i loro cani operativi. La specializzazione dell’associazione è l’addestramento di unità cinofile per la ricerca di persone travolte da macerie, o vittime di terremoti, alluvioni, schianti (intervennero a Motta Visconti, nel crollo di una casa di riposo). Dream (un border collie) e Alice (un labrador), hanno svolto delle ricerche ritrovando maestre e bambini che si erano nascosti. Questi ultimi hanno poi dato premi in cibo ai cani con molta naturalezza, senza essere per nulla intimoriti. I piccoli hanno poi lanciato delle palline, prontamente recuperate da Dream ed Alice. Il nido di Pimpa ha ripetuto l’incontro al Centro cinofilo di via Papa Giovanni XXIII, sede del gruppo.

S.V.