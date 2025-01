Già febbre da “Palio by Knights”. Il grande basket sposa la tradizione in una sfida magica al palazzetto

Un evento che fonde sport, tradizione e solidarietà è pronto a prendere vita in città. Il “Palio by Knights”, contest nato per celebrare l’unione tra il Legnano Basket e il Palio di Legnano, simbolo dell’identità storica legnanese. Da sempre, i Knights rappresentano uno stretto legame con la rievocazione medievale: il loro nome si ispira ai gloriosi cavalieri del Palio, e il simbolo del torneo campeggia orgogliosamente sulle divise sin dai tempi della Serie A2.

Quest’iniziativa suggella questo rapporto unico, intrecciando sport e cultura in un format accattivante che culminerà nella nona edizione del Torneo delle Contrade, prevista per la prossima primavera. Il contest, che si svilupperà attraverso due serate di sfide al palazzetto, vedrà quattro contrade impegnate in ogni batteria. Le migliori due di ciascuna serata accederanno alla grande finale, ma prima di scendere in campo i Knights visiteranno i manieri delle contrade partecipanti, un momento di incontro che permetterà di accumulare punti preziosi per la classifica.

La gara è strutturata su tre modalità: le sfide nei manieri, dove i contradaioli potranno confrontarsi con i giocatori della Serie B in attività come il tiro “horse” e il calcio balilla, con 10 punti assegnati a ogni vittoria. La presenza al palazzetto, dove il numero di sostenitori di ogni contrada contribuirà al punteggio e la gara di tiro durante l’intervallo, che potrà raddoppiare i punti se un contradaiolo indovinerà il risultato finale della partita, postandolo su Instagram entro il terzo quarto. La somma di questi punteggi decreterà le contrade finaliste, pronte a sfidarsi per il trofeo “Palio by Knights”. La finalissima, in programma il 13 aprile, sarà un momento epico con le stesse modalità delle batterie. La contrada vincitrice riceverà il prestigioso trofeo e una donazione di 1.500 euro da destinare a un ente benefico a sua scelta. Per celebrare il successo, il Legnano Basket indosserà nella partita successiva una maglia speciale con i colori della contrada trionfante.

Le date sono già fissate: la prima batteria si svolgerà il 16 febbraio e vedrà impegnate le contrade San Martino, Flora, San Bernardino e Sant’Erasmo, precedute dalle visite ai manieri nelle settimane precedenti. La seconda batteria avrà luogo il 30 marzo con Sant’Ambrogio, San Magno, Legnarello e San Domenico, anch’esse accompagnate da visite ai manieri. La finalissima, infine, il 13 aprile promette di regalare spettacolo, emozioni e un grande gesto di solidarietà.