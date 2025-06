Legnano, il sindaco Radice parte per Colombes per riallacciare il gemellaggio

Legnano, 5 giugno 2025 – Un viaggio che unisce sport, cultura e relazioni internazionali. Venerdì 6 e sabato 7 giugno, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice sarà a Colombes, cittadina a nord di Parigi, per rilanciare il gemellaggio storico tra le due città, siglato per la prima volta nel 1961 dal sindaco Luigi Accorsi. Ad accompagnarlo saranno i giocatori del Circolo Scacchi Famiglia Legnanese, attesi in Francia per il tradizionale torneo triangolare di scacchi con le rappresentative locali e quella di Frankenthal, città tedesca a sua volta gemellata con Colombes.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare un legame istituzionale che, nel corso degli anni, si è progressivamente affievolito, mantenuto vivo solo grazie all’impegno e alla passione delle associazioni sportive. Dal 1973, infatti, gli scacchisti delle tre città si ritrovano ogni anno per un torneo a rotazione. Dopo la tappa dello scorso anno in Germania, quest’anno sarà Colombes a ospitare l’incontro, mentre nel 2026 sarà Legnano a fare gli onori di casa.

«Sono stati proprio gli scacchisti, in occasione del loro tradizionale torneo, a proporre un incontro tra sindaci per rinnovare un’amicizia che, nei fatti, si era interrotta da tempo – spiega Radice –. Con il sindaco di Colombes, Patrick Chaimovitch, ci conosceremo personalmente, torneremo alle origini del gemellaggio e valuteremo come rilanciarlo. La presenza anche di Frankenthal ci permette di ipotizzare un gemellaggio a tre, istituzionalizzando un rapporto che da decenni vive grazie all’impegno dei nostri giocatori. Sarebbe un bel segnale, in vista dell’edizione 2026 del torneo, che ospiteremo a Legnano».

Radice sottolinea come questa missione si inserisca in un percorso già avviato nei suoi anni di mandato: «Dopo aver riattivato i rapporti con Ebolowa, grazie anche al contributo dei Circoli, ora puntiamo a recuperare un altro importante capitolo dei legami internazionali della nostra città. Fu una visione lungimirante, quella del sindaco Accorsi negli anni Sessanta, che portò Legnano a superare i suoi confini e a guardare all’Europa con spirito di scambio e collaborazione».

Il gemellaggio tra Legnano e Colombes nacque come un progetto di scambio culturale e sociale: soggiorni estivi per i giovani, accoglienza nelle famiglie, attività artistiche, eventi sportivi e scambi tra associazioni.Il programma della visita prevede, dopo l’arrivo a Parigi nel pomeriggio di venerdì, il trasferimento a Colombes, distante circa 10 km dalla capitale. Qui il sindaco Radice e i dodici membri del Circolo Scacchi Famiglia Legnanese saranno accolti in municipio per un incontro ufficiale, seguito da una cena conviviale. Sabato e domenica mattina saranno dedicati alle partite del torneo. Radice farà rientro a Legnano nella serata di sabato; il viaggio, specifica il Comune, è interamente a carico del primo cittadino.