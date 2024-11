Furto in pieno centro. Negoziante aggredito

Paura ieri nel cuore della Città del Carroccio. Intorno alle 11, un noto negozio di corso Italia, gestito da commercianti di origine cinese, è stato teatro di un tentativo di furto che si è concluso con un’aggressione. Un uomo, descritto come apparentemente di origine nordafricana, ha tentato di sottrarre due lampadine senza pagarle. Scoperto dal negoziante, un 48enne cinese, il furto è degenerato in una colluttazione, durante la quale il commerciante ha ricevuto un pugno al volto. Subito soccorso dai sanitari della Croce rossa l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione. Il responsabile del furto si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Le autorità hanno avviato le indagini configurando il reato come rapina impropria.

Ch. So.