Furto di elettrodomestici in condominio: arrestato ventinovenne

ABBIATEGRASSO

È stato arrestato in flagranza di reato un giovane di 29 anni che aveva appena commesso un furto nel pieno centro di Abbiategrasso. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì quando la centrale operativa dei Carabinieri è stata allertata da alcuni residenti che avevano notato dei movimenti sospetti.

Una persona si era appena introdotta in un condominio ed era fuggita portando con sé oggetti appena trafugati.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e lo hanno sorpreso con alcuni elettrodomestici che aveva appena rubato. Nascondeva anche arnesi per lo scasso che sono stati posti sotto sequestro. Il materiale trafugato è stato restituito ai legittimi proprietari. L’uomo è di nazionalità italiana e già conosciuto dalle forze dell’ordine poiché pregiudicato.

E’ stato trasferito ieri mattina davanti al giudice presso il Tribunale di Pavia per la direttissima e trascorrerà il fine settimana in carcere. Il sospetto è che l’altra notte non abbia agito da solo. Ma fosse in compagnia di alcuni complici che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari.

Nel mese di dicembre i carabinieri intensificano i controlli per contrastare i cosiddetti reati predatori visto che i furti e i tentativi aumentano in misura preoccupante.

Graziano Masperi