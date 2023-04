Frankenstein protagonista della rassegna #InBiblioteca

È Frankenstein, il famosissimo romanzo gotico-horror di Mary Shelley, il filo conduttore della sesta edizione di #InBiblioteca, rassegna di eventi curata dalla Biblioteca civica. Dal 21 aprile al 25 giugno gli spazi di via Sacco e dei Giardini Estensi saranno animati da più di 10 appuntamenti, realizzati con le associazioni locali per promuovere la biblioteca come luogo di produzione di cultura, in grado di avvicinare giovani, bambini e famiglie attraverso esperienze differenti.

"Il progetto mette in rete tanti soggetti, confermando il lavoro che da anni svolge la Biblioteca civica nell’evidenziare la capacità del libro di convogliare energie, aggregazione e creatività", ha detto l’assessore alla cultura Enzo Laforgia, illustrando il cartellone.

Il tema scelto è un’opera ancora attuale come Frankenstein, che offre numerosi spunti di riflessione: il rapporto tra l’uomo e la natura, la figura letteraria del mostro, la tematica del doppio e del diverso, i limiti etici dello sviluppo tecnologico. Temi che saranno esplorati attraverso conferenze, degustazioni di birre artigianali, reading concertanti, letture animate per i piccoli, approfondimenti sulle trasposizioni fumettistiche del romanzo, laboratori sul rapporto uomo-ambiente, proiezioni di film muti accompagnate da musica live, workshop di disegno e performance di arte e video-musica. Si parte venerdì alle 19 con la conferenza sul fumetto di Antonio Serra. Eventi gratuiti.