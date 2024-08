Francy Colombo, chi era l’insegnante in pensione di Legnano morta in Sicilia. “Piena di vita e sempre sorridente”

C’è una data per l’ultimo saluto a Francesca Colombo, la 62enne di Legnano morta all’ospedale di Patti, in provincia di Messina, per un’occlusione intestinale dopo essere stata dimessa qualche ora prima nonostante i forti dolori addominali.

Le esequie

I funerali della donna saranno celebrati venerdì 16 agosto alle 18, nella Chiesa Maria Santissima della Catena a Librizzi, dove la donna stava trascorrendo le vacanze insieme al marito Giuseppe Balletta, che di Librizzi è originario. Nel piccolo paese dell’entroterra peloritano, oltre al consorte, al figlio Francesco e alla sorella Elisabetta, tanti i parenti e gli amici che si uniranno nel dolore per accompagnare “Francy” nell’ultimo viaggio. Il via libera alle esequie è arrivato dopo l’esecuzione nelle scorse ore dell’autopsia disposta dalla Procura di Patti che ha aperto un fascicolo al momento senza indagati dopo l’esposto del marito.

Chi era

Ora dunque è il momento del cordoglio e del ricordo. A Librizzi, come a Legnano, dove la notizia ha sconvolto la comunità di Legnarello, il quartiere in cui la famiglia abitava. “Sorridente, gioiosa e piena di vita”, così viene descritta l’insegnante di lettere che da due anni era andata in pensione, non senza qualche rimpianto per i colleghi e gli studenti conosciuti nel percorso professionale dopo la laurea all’Università Cattolica di Milano. Una famiglia di cui prendersi cura, i viaggi in città d’arte, gli amici, la cultura e un po’ di meritato riposo ne scandivano la vita.

Il matrimonio e il figlio

Francesca si era sposata un anno fa, dopo la lunga convivenza – 25 anni – con il marito Giuseppe. “Molti prima si sposano e poi fanno i figli; noi invece abbiamo fatto il contrari”, scriveva. Un’unione da cui 19 anni fa era nato Francesco, unico figlio della coppia, cui la mamma aveva dedicato un vibrante post su Fb al compimento del 18esimo anno ma anche in altre occasioni. Un ragazzo adorato, seguito in ogni passo e di cui andava fiera.

I post

E poi la passione condivisa con marito, figlio ed altri parenti per l’Inter con le foto scattate a San Siro e pubblicate sui social. L’ultima immagine condivisa da Francesca, data 30 luglio, è quella della spiaggia di Tindari al “primo giorno di mare”. Neanche una settimana dopo, i dolori lancinanti all’addome, la corsa in ambulanza all’ospedale Barone Romeo di Patti dove, denuncia il marito, viene diagnosticata verbalmente un’indigestione. Poi le dimissioni e il ritorno due giorni dopo al pronto soccorso in condizioni gravissime, l’operazione per l’occlusione intestinale e la morte.