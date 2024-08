Francesca Colombo, il dramma della 62enne di Legnano morta in vacanza dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Patti

Legnano – Un’indagine contro ignoti, l’autopsia che dovrà stabilire cosa sia realmente successo, la denuncia di un uomo che ha perso la compagna in circostanze da chiarire. Emergono nuovi particolari sulla morte di Francesca Colombo, 62enne di Legnano, scomparsa sabato all’ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina – già finito al centro di un’inchiesta nei giorni scorsi per un’ingessatura effettuata con il cartone – dopo la “classica odissea” fuori e dentro il pronto soccorso.

L'ospedale di Patti dove è morta Francesca Colombo

Il calvario

La donna, come ha raccontato il marito Giuseppe Balletta alla Gazzetta del Sud, si era recata in ambulanza per la prima volta in ospedale mercoledì 7 agosto in preda a dolori addominali fortissimi e vomito. Ad accompagnarla il coniuge, originario di Librizzi, piccolo centro del Messinese dove la coppia stava trascorrendo le vacanze. Al pronto soccorso, dopo il prelievo del sangue e l’elettrocardiogramma, viene diagnosticata verbalmente, stando al racconto dell’uomo, una banale indigestione da curare con un farmaco gastro-protettore con la consueta raccomandazione di tornare in caso di permanenza dei dolori. La donna viene così dimessa verso sera ma i disturbi restano, anzi si aggravano.

Il ritorno in ospedale

Tant’è che due giorni dopo, venerdì, la coppia si precipita nuovamente in ospedale. Questa volta la 62enne, con un fortissimo gonfiore all’addome, viene ricoverata e, dopo una serie di esami, i medici decidono di intervenire chirurgicamente d’urgenza per quella che appare una grave occlusione intestinale. È ormai notte, è ormai troppo tardi. L’operazione non riesce e Francesca Colombo muore. La famiglia è incredula, costernata e distrutta dal dolore.

L’indagine

I parenti vogliono sapere esattamente cosa sia successo e, dopo la denuncia formale del marito, la Procura di Patti apre un fascicolo contro ignoti, disponendo l’autopsia il cui incarico verrà conferito oggi. Poteva essere fatto qualcosa per salvare Francesca? Esiste una colpa medica? A queste domande dovrà dare risposta l’indagine coordinata dal pm Antonietta Ardizzone che ha fatto trasferire la salma all’ospedale di Messina e sequestrare le cartelle cliniche. In attesa dell’esito degli accertamenti, terminati i quali potrà essere celebrato il funerale, non restano che dolore e commozione tra i tanti parenti e conoscenti della donna.

Chi era

Francesca Colombo, che ha studiato all’Università Cattolica di Milano, abitava a Legnano con il marito Giuseppe Balletta, originario di Librizzi, nell’entroterra messinese, luogo cui tutta la famiglia era molta legata. Lo scorso anno il matrimonio dopo 25 anni di convivenza e un figlio di 19 anni “orgoglio della mamma”. Sul suo profilo Facebook le immagini di una famiglia felice, con tanti momenti di festa e condivisione. La passione per i viaggi e per l’Inter e, come ultima foto pubblicata, la spiaggia di San Giorgio, vicino a Patti, prima meta delle agognate vacanze in Sicilia, prima della tragedia, davanti alla quale il piccolo Comune di Librizzi ha deciso di rinviare la festa cittadina.