Fiocco azzurro a Malpensa: bimbo nasce a diecimila metri su volo da Dubai

La favola che tutti i genitori hanno raccontato e continuano a raccontare ai loro bambini per spiegare la meraviglia della loro nascita è quella della cicogna che vola in tutto il mondo sopra le case e lascia il fagottino con il neonato tanto atteso con amore da mamma e papà. Diversa la storia che tra qualche anno due giovani genitori, entrambi 24 anni, originari dello Sri Lanka racconteranno al loro bimbo: non la favola che da secoli si tramanda nelle tradizioni popolari della cicogna bensì quello di un grande "volatile" di metallo, che solca i cieli, sul quale è venuto al mondo. Sta benissimo il piccolo, Levon il suo nome, che aveva fretta di nascere. E così ha fatto, mentre mamma Alessandra e il papà erano in viaggio su un Airbus decollato da Dubai e diretto in Italia, a Malpensa. Insomma per il neonato primo vagito e battesimo del volo nello stesso momento in cui è venuto al mondo a diecimila metri. La mamma all’improvviso sabato pomeriggio ha avuto le doglie, il parto è avvenuto senza problemi grazie alla presenza sull’aereo tra i passeggeri di un medico chirurgo che ha assistito la donna nel momento più bello della sua vita, la nascita del suo bambino.

Arrivati a Malpensa, dove era scattato l’allerta, ad attenderli in pista c’era l’équipe dell’Asst Sette Laghi, con medici e infermieri neonatologi pronti ad intervenire sotto l’Airbus con l’ambulanza dotata di nursery- mobile,quindi hanno trasportato la neomamma e il neonato, tre chili di peso e in ottime condizioni, all’ospedale Del Ponte a Varese. Felici i genitori, sorridenti con il piccolo, tra medici e infermieri dell’ospedale varesino. Quest’anno è il secondo bimbo partorito in volo, a gennaio il primo vagito di un altro maschietto su un aereo di Emirates tra Tokyo e Dubai.R.F.