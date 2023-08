Festa di 4 giorni come gran finale fuochi d’artificio

Dal 12 al 15 agosto saranno quattro giorni di grande festa a Laveno, che celebra il sessantesimo anniversario del Ferragosto Lavenese con un ricco programma promosso dalla Pro loco con la collaborazione di Comune e Confcommercio Ascom Varese. Il clou sarà nella serata di martedì 15 con i fuochi d’artificio dalle 22.40: previsto un grande afflusso di persone. La cittadina in riva al Verbano si potrà raggiungere in tanti modi: per l’occasione saranno innanzitutto potenziati i collegamenti ferroviari. L’accordo raggiunto con Trenord prevede infatti quattro treni speciali, in aggiunta al servizio ordinario. Per poter ammirare lo spettacolo dei fuochi partiranno da Varese Nord due treni straordinari alle 20.17 e alle 21.17 con destinazione Laveno Mombello Lago alle 20.53 e alle 21.53. Le corse fermeranno in tutte le stazioni intermedie (Varese Casbeno, Morosolo-Casciago, Barasso-Comerio, Gavirate, Cocquio Trevisago, Gemonio e Cittiglio). A fine serata saranno effettuate due corse straordinarie di ritorno da Laveno alle 23.38 e alle 23.53, sempre con fermate nelle stazioni intermedie. La scelta del treno consentirà di posteggiare in modo agevole a Varese o nei pressi degli scali ferroviari lungo il percorso. Per chi sceglierà l’automobile il parcheggio consigliato è quello del Gaggetto, proprio dietro la stazione. Sarà a disposizione anche l’autosilo del supermercato Coop. Ci saranno poi i battelli della Navigazione Lago Maggiore, che sarà possibile utilizzare nel corso di tutta la giornata per raggiungere Laveno: in questo caso gli orari sono quelli previsti per il mese di agosto.

L.C.