Farmaci portati al Circolo grazie ai droni elettrici

Partirà entro il 2024 una sperimentazione per il trasporto di materiale medico dall’aeroporto di Malpensa all’ospedale di Circolo di Varese con l’utilizzo di droni elettrici a decollo e atterraggio verticale, anche in aree densamente popolate. In merito è stato sottoscritto un accordo tra Sea, Comune di Varese e Asst Sette Laghi. Obiettivo ottimizzare i tempi di consegna per alcune tipologie di farmaci, ridurre il consumo di Co2, promuovere sostenibilità ambientale e decarbonizzazione.

L’intesa prevede anche una collaborazione al Progetto Masterplan Vertiporti Lombardia che punta a promuovere lo sviluppo della mobilità aerea avanzata, identificare siti idonei per le infrastrutture e studiare la domanda di servizi Urban Air Mobility nel territorio.

L.C.