Ex piscina di Nerviano. Ancora un’asta deserta

Un futuro sempre più nebuloso per la ex piscina di Nerviano che si trova su via De Gasperi. La terza asta per la vendita dell’immobile è andata deserta. Il tribunale l’ha messa in vendita a 566mila euro ma nessun compratore si è fatto avanti. Sei anni fa la chiusura dell’impianto che fu uno dei primi nel legnanese dopo quello di Legnano. Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate la prima asta indetta dal tribunale di Milano restò deserta. Il secondo tentativo fu portato avanti a ottobre ma senza alcun successo. Adesso la terza asta deserta e nessun acquirente. L’immobile occupa un’area di 8.500 metri quadrati complessivi col complesso sportivo da 2.095 metri con una piscina 25 per 12,5 metri e una più piccola da 12,5 per 5. Poi palestra per body building, una palestra pre-natatoria, quattro spogliatoi maschili, servizi maschili, i locali della direzione, un guardaroba, l’ingresso, un locale medico e tre spogliatoi femminili. Ci sono anche sauna, idromassaggio, spogliatoio per disabili, tribune e zona relax.