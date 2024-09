Evade dai domiciliari e quando ripassa da casa ci trova i carabinieri: aveva gambizzato un uomo

Arconate (Milano) – Era agli arresti domiciliari perché nel maggio dello scorso anno, nella piazza centrale del comune milanese di Dairago, aveva ferito un 42enne con un colpo di arma da fuoco a una gamba: evaso dai domiciliari il 41enne è stato poi arrestato dai Carabinieri una volta rientrato.

Nel corso nottata, infatti, i militari di una pattuglia della Stazione di Busto Garolfo hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione poco dopo le 2, riscontrando che il soggetto non era in casa. L'uomo è giunto alla sua abitazione solo dopo 10 minuti a bordo della sua autovettura e qui ha trovato i Carabinieri ad accoglierlo e, come immediata conseguenza, è scattato l'arresto.