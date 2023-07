Ente camerale Ciclo di incontri sui mercati esteri

Un ciclo di incontri sui mercati esteri con più opportunità per il sistema Varese. A proporlo è la Camera di Commercio di piazza Monte Grappa, che annuncia la data del primo appuntamento, che sarà dedicato alla Polonia e si svolgerà giovedì 13 luglio alle Ville Ponti. Con oltre 38 milioni di abitanti quello polacco è il maggiore mercato dell’Europa centro-orientale, sviluppatosi anche grazie ai fondi di Bruxelles e agli investimenti internazionali: nel 2022 il suo Pil ha registrato una crescita positiva pari al 4,9%. Gli spazi di crescita per Varese non mancano, come dimostrano i dati del 2022, quando le imprese della provincia hanno incrementato il loro export in Polonia fino a un valore complessivo di 528 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 408 milioni dei dodici mesi precedenti. L’import è stato invece pari a 445 milioni di euro, garantendo un avanzo della bilancia commerciale pari a 83 milioni di euro. Tutti elementi che evidenziano uno scenario favorevole per un possibile ulteriore sviluppo. "Ecco perché, a poche settimane dal Sydney Forum di inizio giugno - spiega il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello - nel dare il via a un ciclo di nuovi incontri sui mercati esteri di maggiore interesse per le imprese varesine, si è scelta proprio la Polonia, cui sarà dedicato un focus paese". Si entrerà nel dettaglio delle possibilità per le imprese varesine, a partire da meccanica, automotive e settore energetico. "Un paese culturalmente molto simile all’Italia, nel quale è possibile fare business e impresa con modelli praticamente identici ai nostri", commenta Piero Cannas, presidente della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia. L.C.