Emerson, crisi risolta. Arriva la Omb Valvole: "Garantiremo i posti"

di Christian Sormani

La Omb Valves Spa dei fratelli Brevi ha prelevato il sito produttivo Emerson ed ha promesso in questi giorni di assorbire 15 lavoratori, tra quest’anno e il 2024, ed altri dieci nel 2025. La nuova proprietà, specializzata nella produzione di valvole, ha prelevato il sito produttivo Emerson di Rescaldina aprendo un confronto sulla vertenza in atto iniziata lo scorso 25 febbraio. La Emerson in passata aveva dichiarato più volte di lasciare il territorio per trasferire la produzione in Germania. Antonio Del Duca della Fiom Cgil ha spiegato: "Emerson ha rispettato tutti gli aspetti sociali dell’accordo e il 30 aprile scorso ha terminato la sua attività risolvendo i rapporti di lavoro con incentivi all’esodo. Dai 78 lavoratori rimasti in bilico molti sono riusciti a trovare una nuova collocazione sul territorio". Adesso rimangono poco più del 50% di lavoratori che potrebbero essere integrati a breve nella nuova azienda bergamasca. La Omb valves trasferirà a breve la parte produttiva da Corsico a Rescaldina portando una cinquantina di dipendenti tra operai e impiegati. I vecchi operai verranno assunti nel rispetto del loro vecchio contratto mantenendo l’anzianità. Sulla carta verranno assorbiti entro l’anno sette lavoratori, nel 2024 altri 8, poi altri 10. La Omb Valves Spa ha base a Cenate Sotto, ma è oggi una multinazionale che dà lavoro ad oltre 500 persone, con siti produttivi, oltre che nel milanese, anche negli Usa, a Singapore, in Arabia Saudita.

Lo scorso anno è scomparso il fondatore dell’azienda bergamasca, Roberto Brevi, che aveva iniziato a produrre valvole in acciaio forgiato in un piccolo garage in un piccolo paese ad ovest di Bergamo. Nel 1982 la OMB aggiunge una linea di valvole a sfera, rivolte principalmente al settore offshore. Dieci anni più tardi, nel 1992, la società apre il suo primo ufficio all’estero a Houston, Texas Usa. Nel 1995 viene fondata a Singapore la Omb Asia Pte Ltd per servire il crescente mercato asiatico. Nel 1998 quando il gruppo acquisisce Calobri che produce valvole in acciaio forgiato con sede nel milanese. Nel 2001 viene fondata la Industrial Valve Manufacturer, IVM in Arabia Saudita. Poi dal 2011 al 2020 una serie di acquisizioni importanti come la Fluicon, una controllata al 100%, che sviluppa una nuova linea di valvole Butterly Triple Offset, la Specialized Steel Valves.