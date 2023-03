Edilizia privata congelata: "La soluzione è creare un osservatorio"

La possibile soluzione ai problemi che, a detta di parte dell’opposizione, hanno fino ad oggi “congelato“ la situazione dell’edilizia privata a Legnano? Un osservatorio creato a immagine e somiglianza di quello attivo a Milano. A portare avanti la proposta – lo farà con una mozione che verrà inserita in uno dei prossimi consigli comunali - è sempre Franco Brumana, il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini che aveva recentemente chiesto in maniera informale le dimissioni dell’assessore alla Città Futura, Lorena Fedeli, la cui posizione era stata poi difesa a spada tratta dal sindaco Lorenzo Radice. "La costituzione di un Osservatorio Edilizio – spiega Brumana - potrebbe contribuire all’efficienza del settore comunale che si occupa dell’edilizia privata e che da diversi mesi è di fatto bloccato, come lamentano molti cittadini che hanno presentato pratiche edilizie anche di piccola rilevanza. Ai consueti problemi determinati da inutili appesantimenti burocratici si è aggiunto un enorme carico di lavoro riguardante la predisposizione, in tutta fretta, di un nuovo documento di piano del Pgt senza aver incaricato uno studio esterno: il precedente Documento di Piano era stato lasciato decadere a fine giugno 2022 perché non rinnovato in tempo". Quindi? Brumana è andato a pescare nel Regolamento Edilizio del Comune di Milano "I’Osservatorio Edilizio Cittadino" istituito con il compito di collaborare con I’amministrazione Comunale nell’interpretazione delle norme regolamentari, proporre soluzioni innovative di ordine organizzativo e procedurale, segnalare i problemi pratici, giuridici e tecnici, proporre miglioramenti degli atti dl pianificazione e formazione, e lo ha individuato come possibile uovo di Colombo ai problemi di Legnano. Sarà il consiglio, votando o meno la mozione, a decidere se la costituzione di simile organo supplementare possa o meno abbreviare tempi e decisioni. P.G.