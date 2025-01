È tutto pronto per il trasloco della farmacia: "Daremo ai pazienti uno spazio più efficiente"

Prende sempre più forma il centro commerciale fra via Sauro, Menotti e viale Sabotino. Entro fine mese avverrà il trasferimento della farmacia di via Venezia. "Lasceremo questa sede e andremo a occuparne una più grande, migliorando l’offerta anche per quanto riguarda i parcheggi", spiegano le dottoresse. Poco distante aprirà un bar-pasticceria. Si è trasferito inoltre, intorno alla metà di dicembre, il ristorante Il Castello. Il primo esercizio che ha dato l’avvio al centro commerciale è stato il discount MD, aperto il 24 novembre 2023: un’area di vendita di circa 1.150 metri quadrati, affincata da un parcheggio con 100 posti. È seguita l’apertura del Burger king.

Ora rimane ancora uno spazio da completare, un’area di vendita no-food di circa 1.000 metri quadrati, dopo di che l’offerta commerciale potrà dirsi conclusa. La nascita del nuovo insediamento aveva raccolto parecchie critiche fra i residenti del quartiere. Altro consumo di suolo. Maggior inquinamento atmosferico e acustico. Oltre 15mila metri quadrati di verde hanno dovuto lasciare il posto al nuovo parco commerciale. Legambiente aveva espresso parere fortemente negativo.

Il progetto era contenuto nel Pgt del 2011 (Giunta Vitali) ed era stato approvato nell’estate del 2020, quando il Comune era retto dal commissario straordinario Cristiana Cirelli. L’operatore ha realizzato utilità pubbliche: una rotatoria fra via Menotti e viale Sabotino, una pista ciclabile lungo viale Sabotino nel tratto Menotti-Sauro e la percorribilità alle auto della via che collega le vie Menotti e Sauro.

Silvia Vignati