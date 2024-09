È di Canegrate il motociclista morto sulla 109

Si chiama Jacopo Cilibrasi, 31 anni, residente a Canegrate, il motociclista deceduto all’alba di mercoledì sulla Provinciale 109, tra Lainate e Nerviano, nei pressi dell’azienda agricola Baldassarre & G. La tragedia si è consumata di prima mattina, intorno alle sette. Per ragioni che sono ancora da accertare e che sono attualmente oggetto di un’indagine da parte dei carabinieri e della polizia locale di Lainate, la sua moto si è scontrata con un mezzo pesante, incendiandosi subito dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i volontari della Croce azzurra, il personale dell’automedica e i vigili del fuoco, ma purtroppo per Cilibrasi non c’è stato nulla da fare. A causa dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato sulla strada per diversi metri.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella con il supporto dell’auto medica di Garbagnate, mezzi dei vigili del fuoco e polizia locale di Lainate, che si è assicurata di mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi.

La strada, che fa parte della provinciale 109, è stata chiusa per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza ed effettuare la ricostruzione dell’incidente. Alla guida del camion, invece, c’era un uomo di 60 anni, illeso ma in stato di choc. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Rho. I militari dovranno ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. In un primo momento i militari non sono riusciti a identificare il 31enne in quanto privo di documenti. Dopo le dovute verifiche è emerso che il motociclista era residente a Canegrate.

Christian Sormani