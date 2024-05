Due giornate per riflettere: torna il Festival della Filososfia

Due giornate per confrontarsi e riflettere. Si è aperta ieri e prosegue oggi la quindicesima edizione del Festival della Filosofia del progetto "Giovani Pensatori" promosso dall’Università dell’Insubria. 300 studenti dalle scuole elementari alle superiori si incontrano nell’aula magna Granero Porati a Varese per condividere le riflessioni nate sul tema di quest’anno: "Filosofar m’è dolce in questo mare. L’inquietudine della conoscenza tra sapere e smarrimento". Ieri il via con la prima giornata a cura di Stefania Barile, coordinatrice del progetto (nella foto), che ha accolto gli studenti del liceo scientifico Ferraris, dei licei Manzoni, dell’istituto Einaudi e dell’istituto salesiano Maroni di Varese e dei licei Sereni di Luino. Oggi si prosegue con il coordinamento di Graziella Segat: protagonisti i Giovanissimi Pensatori delle scuole primarie San Benedetto di Voltorre, Carducci di Buguggiate, Pascoli di Comerio, Settembrini di Velate e Manzoni di Rescalda. Lorenzo Crespi