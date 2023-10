Dramma nei palazzi comunali. Uomo trovato cadavere in casa. Era morto da una settimana

Si sono concluse tragicamente le ricerche di un uomo di 56 anni, Saverio Magurno , di cui non si avevano notizie da alcuni giorni. L’altro pomeriggio è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento, al terzo piano delle palazzine comunali di piazza Cavour a Bareggio. I figli da giorni stavano cercando di mettersi in contatto con lui, ma senza successo. Hanno cercato ovunque, ma il padre sembrava fosse svanito nel nulla. Finché domenica pomeriggio hanno allertato il numero unico per le emergenze del 112 che ha inviato sul posto i mezzi da soccorso insieme ai carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati in casa passando dalla finestra, ma ormai era tardi. Inutile qualsiasi tentativo di soccorrerlo. Il 56enne bareggese era morto da diversi giorni, probabilmente da una settimana.

Da un rapido esame esterno presentava il volto tumefatto. Ma l’ipotesi prevalente è che sia stato sorpreso da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Le ecchimosi potrebbero essere dovute alla caduta dopo il malore. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e della locale stazione, intervenuti immediatamente, hanno avviato le prime indagini ascoltando i residenti per capire da quanto tempo non lo vedessero in quella palazzina di colore azzurro che si affaccia sulla piazza. Per non tralasciare nulla hanno richiesto l’intervento del reparto di investigazioni scientifiche dell’Arma.

Il personale è rimasto sul posto per tutto il pomeriggio di domenica al fine di raccogliere gli elementi, all’interno dell’appartamento, e ricostruire così l’accaduto. Naturalmente le cause del decesso, così come il momento in cui è avvenuto, potranno essere chiariti soltanto dall’esame autoptico. Tempo fa, nelle palazzine comunali di piazza Cavour, un complesso residenziale dislocato proprio vicino al palazzo comunale, viveva anche il padre del 56enne. Ma da tempo è stato trasferito in una Rsa a Garlasco. Nessun parente viveva in quel complesso residenziale. I carabinieri hanno inviato al magistrato tutti i risultati di quanto raccolto finora. Magistrato che disporrà l’autopsia sul corpo, prima di concedere il via libera per i funerali.