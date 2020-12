NERVIANO (MILANO), 2 dicembre 2020 - Riapre in doppia circolazione viale Villoresi. In questi giorni si sta realizzando la propedeutica segnaletica orizzontale e verticale “essenziale”, per il ripristino della viabilità in tal senso. "Questo non vuol dire naturalmente che il cantiere sia terminato, anche se siamo nella parte finale dello stesso - spiega il sindaco Massimo Cozzi -. Essendoci tutte le condizioni per il ripristino originario della viabilità, lo facciamo, mantenendo fede a quanto sempre affermato, in vista dell’imminente periodo natalizio.

Nel frattempo si sta procedendo con l’ordine dell’arredo urbano e delle piante, per valorizzare nel modo adeguato il principale viale d’ingresso al Paese. Nei primi mesi dell’anno prossimo, con l’arrivo e la posa di quanto ordinato, si concluderà definitivamente l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del viale. Ci scusiamo per qualche inevitabile disagio creato ai residenti e alle attività commerciali della zona, ma siamo sicuri che, una volta terminato nella totalità l’intervento, si sia raggiunto l’obiettivo di valorizzare e mettere in sicurezza il viale".