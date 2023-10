Dopo la lite col fratello dà i numeri in ospedale

Prima ha litigato col fratello davanti al bar e poi ha dato in escandescenza al pronto soccorso. E’ la movimentata notte di un 33enne. Partiamo dalle 23,23 quando l’uomo era con il fratello in via Volta. Tra i due, per motivi non ancora chiari, è nato un contenzioso. Dalle parole si è passati alle mani e gli avventori del bar hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. La lite è stata bloccata sul nascere tanto che i due litiganti avevano solo qualche contusione. Uno dei due fratelli, 33enne, era così agitato che è stato disposto il suo trasferimento all’ospedale di Saronno. I problemi non erano finiti. Visto che anche nel presidio sanitario di piazzale Borella l’uomo ha dato in escandescenze, è stato necessario un secondo intervento dei carabinieri ma finalmente l’uomo si è calmato.