Donazione del sangue, lezione agli studenti

Educare al significato della donazione: con questo intento, la scorsa settimana si è tenuto all’Isis Bernocchi un incontro a cura dell’Avis e dell’Ospedale di Legnano sul tema della donazione del sangue, destinato agli studenti delle classi quarte. Relatore della conferenza è stato Renato Zucca, ex docente del Bernocchi e volontario Avis, che ha presentato la realtà associativa e la donazione come un momento di solidarietà attiva, con un cenno agli aspetti scientifici della pratica. Parte dell’incontro è stata inoltre dedicata al servizio civile, con il coinvolgimento di Beatrice Marini e Matteo Pavan, due giovani che stanno vivendo questa esperienza. Molti gli argomenti affrontati. Il professor Zucca ha illustrato agli studenti il funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio, ha parlato di gruppi sanguigni e compatibilità e ha sottolineato la necessità di interventi tempestivi e rapidi in situazioni di emergenza. "Durante l’incontro si è fatto cenno anche alle leggi che regolano la donazione del sangue in Italia, che deve essere volontaria, gratuita, anonima, responsabile e periodica. Chi, dopo aver compiuto la maggiore età, diventa donatore, si impegna a donare regolarmente per i due anni successivi. P.G.